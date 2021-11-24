Янг Бойз — Аталанта 3:3 Видео голов и обзор матча

В рамках группового этапа Лиги чемпионов Аталанта на выезде сыграла вничью с Янг Бойз (3:3).
В составе бергамасков голами отметились Сапата, Паломино и Муриэль. У хозяев забивали Сибачо, Сьерро и Гефти.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Янг Бойз — Аталанта 3:3
Голы: Сибачо, 39, Сьерро, 80, Гефти, 84 — Сапата, 10, Паломино, 51, Муриэль, 88
Янг Бойз: Февр, Гефти, Бюрги, Лаупер, Гарсия, Мартинс Перейра (Канга, 89), Эбишер, Ридер (Сьерро, 67), Нгамале, Сибачо, Элиа (Мамбимби, 67).
Аталанта: Муссо, Дзаппакоста (Пеццелла, 46), Паломино, Толои, Демирал (Гимшити, 71), Мэле (Муриэль, 87), де Рон, Фройлер (Пессина, 78), Пашалич (Копмейнерс, 71), Малиновский, Сапата.
Предупреждения: Гарсия, Нгамале, Демирал, Гефти, Сапата.