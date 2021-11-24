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Янг Бойз — Аталанта 3:3 Видео голов и обзор матча

24 ноября 2021

Янг Бойз - Аталанта. getty images

Смотрите обзор матча Лиги чемпионов на Football.ua.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов Аталанта на выезде сыграла вничью с Янг Бойз (3:3).

В составе бергамасков голами отметились Сапата, Паломино и Муриэль. У хозяев забивали Сибачо, Сьерро и Гефти.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Янг Бойз — Аталанта 3:3

Голы: Сибачо, 39, Сьерро, 80, Гефти, 84 — Сапата, 10, Паломино, 51, Муриэль, 88

Янг Бойз: Февр, Гефти, Бюрги, Лаупер, Гарсия, Мартинс Перейра (Канга, 89), Эбишер, Ридер (Сьерро, 67), Нгамале, Сибачо, Элиа (Мамбимби, 67).

Аталанта: Муссо, Дзаппакоста (Пеццелла, 46), Паломино, Толои, Демирал (Гимшити, 71), Мэле (Муриэль, 87), де Рон, Фройлер (Пессина, 78), Пашалич (Копмейнерс, 71), Малиновский, Сапата.
Предупреждения: Гарсия, Нгамале, Демирал, Гефти, Сапата.
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