Матч Лиги чемпионов между МЮ и Янг Бойз может быть сыгран на нейтральном поле

Новый штамм коронавируса может повлиять на матчи последнего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между Манчестер Юнайтед и Янг Бойз может быть сыгран на нейтральной территории. Об этом сообщает The Telegraph.

Всему виной такого возможного сценария является новый штамм коронавируса "омикрон", из-за которого вводятся новые более жесткие ограничения, в связи с которыми футболистам швейцарской команды придется отбыть карантин в десять дней.

Из-за этого руководство Янг Бойз уже обратилось к правительству страны с целью получить исключение для самоизоляции игроков и персонала команды. Если швейцарцы получат отказ, то УЕФА будет вынужден перенести матч на нейтральное поле.

Напомним, матч Манчестер Юнайтед — Янг Бойз запланирован на 8 декабря. После пяти туров МЮ гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, набрав 10 очков опережая Вильярреал на три очка. На третьем месте идет Аталанта — шесть баллов, а у Янг Бойз — четыре очка.

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