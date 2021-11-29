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-
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-
07 декабря
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Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
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-
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-
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Матч Лиги чемпионов между МЮ и Янг Бойз может быть сыгран на нейтральном поле

29 ноября 2021

Янг Бойз - Манчестер Юнайтед, Getty Images

Новый штамм коронавируса может повлиять на матчи последнего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между Манчестер Юнайтед и Янг Бойз может быть сыгран на нейтральной территории. Об этом сообщает The Telegraph.

Всему виной такого возможного сценария является новый штамм коронавируса "омикрон", из-за которого вводятся новые более жесткие ограничения, в связи с которыми футболистам швейцарской команды придется отбыть карантин в десять дней.

Из-за этого руководство Янг Бойз уже обратилось к правительству страны с целью получить исключение для самоизоляции игроков и персонала команды. Если швейцарцы получат отказ, то УЕФА будет вынужден перенести матч на нейтральное поле.

Напомним, матч Манчестер Юнайтед — Янг Бойз запланирован на 8 декабря. После пяти туров МЮ гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, набрав 10 очков опережая Вильярреал на три очка. На третьем месте идет Аталанта — шесть баллов, а у Янг Бойз — четыре очка.

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Источник: The Telegraph

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