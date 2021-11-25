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-
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Кессье — о матче против Атлетико: Милан боролся до последнего, поэтому победил заслуженно

25 ноября 2021

Франк Кессье в матче против Атлетико, Getty Images

Полузащитник Милана прокомментировал удачный для его команды исход поединка против Атлетико.

В пятом туре Лиги чемпионов УЕФА итальянский Милан находился на грани досрочной потери надежд на евровесну во время гостевого поединка против мадридского Атлетико, однако сумел вырвать победу в концовке встречи (1:0).

Атлетико — Милан 0:1 Видео гола и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник "россонери" Франк Кессье поделился своими эмоциями от успеха команды в данном поединке.

"Эмоции переполняют особенные, так как нам удалось впервые победить в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Мы боролись до последнего для того, чтобы хотя бы сохранить надежды на продолжение участия в данном турнире.

Считаю, что победа нами была добыта абсолютно заслуженно, и теперь она должна стать огромным толчком для команды.

В таких турнирах никогда не бывает легко играть, и нам действительно пришлось противостоять сильнейшим коллективам. В итоге, мы очень счастливы, что не упустили свою возможность сегодня.

Мы столько лет пытались пробиться в этот турнир, поэтому сейчас я исключительно рад тому факту, что у нас есть небольшой шанс продлить свое выступление тут и в дальнейшем", — подытожил футболист.

В заключительном туре итальянский Милан будет на своем поле принимать английский Ливерпуль, пока в параллельной игре португальский Порту и мадридский Атлетико будут определять сильнейшего между собой.

Источник: Football Italia

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