Карвахаль: Удалось преодолеть какое-то наваждение, из-за которого Реал постоянно пропускал голы

Защитник Реала прокомментировал победу над Шерифом.

Мадридский Реал в пятом туре Лиги чемпионов УЕФА совершил удачный визит в Тирасполь, где сумел упрочить лидерскую позицию в группе D за счет победы над местным Шерифом (3:0), взяв тем самым реванш за сенсационное поражение на Сантьяго Бернабеу.

Шериф — Реал 0:3 Видео голов и обзор матча

После финального свистка защитник "галактикос" Даниэль Карвахаль подвел итоги данному противостоянию.

"В Тирасполе было достаточно холодно, но добытый результат согревает. Мы уже точно сыграем в 1/8 финала, поэтому можно с уверенностью говорить, что наша цель достигнута.

Нам удалось преодолеть какое-то наваждение, из-за которого мы постоянно пропускали голы, но теперь мы куда надежнее играем в обороне. Остается только закрепить этот прогресс.

Наш центр поля, Каземиро – Кроос – Модрич, это — абсолютно лучшие игроки во всем мире, как и сказал наш тренер перед матчем. Они успешно это доказали, навязав соперникам свой темп игры.

Не были и мысли о расслабленности перед и во время игры против Шерифа. Даже тогда, когда повели в два мяча. Мы могли поставить себя под угрозу перед игрой против Интера, однако этого, к счастью, не произошло", — резюмировал испанский футболист.

Заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА мадридский Реал проведет дома против миланского Интера.