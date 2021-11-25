Динамо Киев
1
Бавария
2
23 ноября
19:45
Вильярреал
0
Манчестер Юнайтед
2
23 ноября
19:45
Барселона
0
Бенфика
0
23 ноября
22:00
Янг Бойз
3
Аталанта
3
23 ноября
22:00
Лилль
1
РБ Зальцбург
0
23 ноября
22:00
Севилья
2
Вольфсбург
0
23 ноября
22:00
Челси
4
Ювентус
0
23 ноября
22:00
Мальме
1
Зенит
1
23 ноября
22:00
Бешикташ
1
Аякс
2
24 ноября
19:45
Интер
2
Шахтер
0
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
2
ПСЖ
1
24 ноября
22:00
Брюгге
0
РБ Лейпциг
5
24 ноября
22:00
Атлетико
0
Милан
1
24 ноября
22:00
Ливерпуль
2
Порту
0
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
3
Боруссия Дортмунд
1
24 ноября
22:00
Шериф
0
Реал Мадрид
3
24 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Сити
-
07 декабря
19:45
ПСЖ
-
Брюгге
-
07 декабря
19:45
Милан
-
Ливерпуль
-
07 декабря
22:00
Порту
-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
Аякс
-
Спортинг Лиссабон
-
07 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
07 декабря
22:00
Шахтер
-
Шериф
-
07 декабря
22:00
Зенит
-
Челси
-
08 декабря
19:45
Ювентус
-
Мальме
-
08 декабря
19:45
Бавария
-
Барселона
-
08 декабря
22:00
Бенфика
-
Динамо Киев
-
08 декабря
22:00
Аталанта
-
Вильярреал
-
08 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Янг Бойз
-
08 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Вольфсбург
-
Лилль
-
08 декабря
22:00

Карвахаль: Удалось преодолеть какое-то наваждение, из-за которого Реал постоянно пропускал голы

25 ноября 2021

Даниэль Карвахаль, Getty Images

Защитник Реала прокомментировал победу над Шерифом.

Мадридский Реал в пятом туре Лиги чемпионов УЕФА совершил удачный визит в Тирасполь, где сумел упрочить лидерскую позицию в группе D за счет победы над местным Шерифом (3:0), взяв тем самым реванш за сенсационное поражение на Сантьяго Бернабеу.

Шериф — Реал 0:3 Видео голов и обзор матча

После финального свистка защитник "галактикос" Даниэль Карвахаль подвел итоги данному противостоянию.

"В Тирасполе было достаточно холодно, но добытый результат согревает. Мы уже точно сыграем в 1/8 финала, поэтому можно с уверенностью говорить, что наша цель достигнута.

Нам удалось преодолеть какое-то наваждение, из-за которого мы постоянно пропускали голы, но теперь мы куда надежнее играем в обороне. Остается только закрепить этот прогресс.

Наш центр поля, Каземиро – Кроос – Модрич, это — абсолютно лучшие игроки во всем мире, как и сказал наш тренер перед матчем. Они успешно это доказали, навязав соперникам свой темп игры.

Не были и мысли о расслабленности перед и во время игры против Шерифа. Даже тогда, когда повели в два мяча. Мы могли поставить себя под угрозу перед игрой против Интера, однако этого, к счастью, не произошло", — резюмировал испанский футболист.

Заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА мадридский Реал проведет дома против миланского Интера.

Источник: Официальный сайт УЕФА

Команды
статьи по теме:
шериф - реал, фото шериф 24 ноября 2021 Реал без проблем переиграл Шериф
Шериф - Реал, ФК Реал 25 ноября 2021 Шериф — Реал 0:3 Видео голов и обзор матча
  Rambler's Top100