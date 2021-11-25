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Мессиас: Гол в ворота Атлетико — самое большое достижение в моей карьере

25 ноября 2021

Мессиас, Getty Images

Нападающий Милана прокомментировал победу над Атлетико.

Итальянский Милан в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА проводил гостевой поединок против мадридского Атлетико в борьбе за право оставаться одним из претендентов на выход в плей-офф, и сумел одержать минимальную победу (0:1).

Атлетико — Милан 0:1 Видео гола и обзор матча

Нападающий "россонери" Жуниор Мессиас, на счету которого оказался победный для его команды мяч в этой игре, после финального свистка в беседе с журналистами поделился своими впечатлениями от происходившего на поле.

"Я очень счастлив, что получил возможность показать себя на таком уровне, и тем более рад, что мой гол помог команде одержать победу. Этот результат означает, что мы все еще живы в этой гонке, но предстоит проделать еще очень много работы.

Эпизод с забитым мячом был чисто инстинктивным: я просто следил за развитием атаки и сохранял спокойствие, когда мяч полетел в моем направлении. Спокойствие тут — ключевой фактор. Когда ты его обретаешь, то можешь творить великие вещи.

Этот эпизод — самое большое достижение в моей спортивной карьере на данный момент. Однако, я не намерен реагировать на лестные или негативные комментарии, так как дело еще не завершено", — заключил бразильский футболист.

В заключительном туре итальянский Милан сыграет домашний матч против английского Ливерпуля.

Команды
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