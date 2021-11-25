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-
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-
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Симеоне: Кто заслуживает играть в Лиге чемпионов, тот и пройдет дальше

25 ноября 2021

Диего Симеоне, Getty Images

Наставник Атлетико прокомментировал поражение от Милана.

В рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА мадридский Атлетико на своем поле на последних минутах упустил ничейный исход в домашнем поединке против итальянского Милана (0:1), в результате чего усложнил себе задачу по выходу в следующий раунд состязаний.

Атлетико — Милан 0:1 Видео гола и обзор матча

Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне по завершении поединка прокомментировал неудачу его команды.

"Не согласен с утверждением о том, что мы провели плохой поединок. Мне попросту не в чем упрекнуть свою команду.

И мы, и соперники в равной степени пытались атаковать в первом тайме. Нам удавалось правильно играть в обороне, но в атаке не всегда принимались правильные решения. Впрочем, то же самое я могу сказать и о Милане.

У нас был в концовке прекрасный счет, но Кунья промахнулся с близкой дистанции.

На моей памяти, у нас были и более тяжелые ситуации перед последним туром, поэтому я продолжаю сохранять осторожный оптимизм. В Лиге чемпионов каждый момент становится определяющим, поэтому нас еще есть все шансы для того, чтобы пройти в плей-офф. Кто заслуживает играть в Лиге чемпионов дальше, тот и выиграет.

Я достаточно оптимистичен относительно этого. Атлетико все еще в игре и готов бороться", — заключил аргентинский наставник.

В заключительном туре мадридский Атлетико сыграет гостевой матч против португальского Порту.

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