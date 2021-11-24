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22:00
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-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
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-
Динамо Киев
-
08 декабря
22:00
Аталанта
-
Вильярреал
-
08 декабря
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Манчестер Юнайтед
-
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-
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Тухель: Челси добыл отличный результат, но важно не впасть в эйфорию

24 ноября 2021

Томас Тухель, Getty Images

Немецкий специалист прокомментировал успех команды.

Главный тренер Челси поделился своими впечатлениями после победы над Ювентусом (4:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы продемонстрировали очень сильный футбол и добились выдающегося результата. Каждый на поле сыграл потрясающе, и я благодарен своим игрокам за проделанную работу и невероятный настрой.

Нам удалось забить так много в ворота команды, которая великолепно умеет защищаться, и это потрясающе. Сегодня был фантастический вечер, который принес нам отличный результат. Теперь важно не впасть в эйфорию, а суметь просто насладиться моментом".

Также Тухель прокомментировал состояние Бена Чилвелла и Нголо Канте, которые не смогли доиграть поединок до конца из-за проблем со здоровьем.

"Бен пожаловался на сильную острую боль в колене. Сейчас он чувствует себя немного лучше, но все же более точно мы сможем судить после завтрашнего углубленного обследования. С Нголо похожая ситуация. Он подвернул колено, но будем надеяться, что все не настолько серьезно", – приводит слова Тухеля официальный сайт английского клуба.

Предлагаем вашему вниманию также обзор матча Челси – Ювентус.

Источник: ФК Челси

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