Тухель: Челси добыл отличный результат, но важно не впасть в эйфорию

Немецкий специалист прокомментировал успех команды.

Главный тренер Челси поделился своими впечатлениями после победы над Ювентусом (4:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы продемонстрировали очень сильный футбол и добились выдающегося результата. Каждый на поле сыграл потрясающе, и я благодарен своим игрокам за проделанную работу и невероятный настрой.

Нам удалось забить так много в ворота команды, которая великолепно умеет защищаться, и это потрясающе. Сегодня был фантастический вечер, который принес нам отличный результат. Теперь важно не впасть в эйфорию, а суметь просто насладиться моментом".

Также Тухель прокомментировал состояние Бена Чилвелла и Нголо Канте, которые не смогли доиграть поединок до конца из-за проблем со здоровьем.

"Бен пожаловался на сильную острую боль в колене. Сейчас он чувствует себя немного лучше, но все же более точно мы сможем судить после завтрашнего углубленного обследования. С Нголо похожая ситуация. Он подвернул колено, но будем надеяться, что все не настолько серьезно", – приводит слова Тухеля официальный сайт английского клуба.

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