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-
07 декабря
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Милан
-
Ливерпуль
-
07 декабря
22:00
Порту
-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
Аякс
-
Спортинг Лиссабон
-
07 декабря
22:00
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-
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-
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-
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Ювентус
-
Мальме
-
08 декабря
19:45
Бавария
-
Барселона
-
08 декабря
22:00
Бенфика
-
Динамо Киев
-
08 декабря
22:00
Аталанта
-
Вильярреал
-
08 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Янг Бойз
-
08 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Севилья
-
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Челси разгромом в очном поединке потеснил Ювентус с первой строчки группы H

23 ноября 2021

Челси — Ювентус, Getty Images

Подопечные Томаса Тухеля в домашнем поединке не оставили шансов прямым конкурентам по группе.

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Челси — Ювентус 4:0
Голы: Чалоба, 25, Джеймс, 56, Хадсон-Одои, 58, Вернер, 90+5

Челси: Менди — Чалоба, Тиаго Силва, Рюдигер — Джеймс, Канте (Лофтус-Чик, 37), Жоржиньо (Сауль, 76), Чилвелл (Аспиликуэта, 71) — Зийех, Пулишич (Вернер, 72), Хадсон-Одои (Маунт, 76).

Ювентус: Щесны — Куадрадо (Де Винтер, 80), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Рабио, Локателли (Артур, 68), Бентанкур (Дибала, 59), Маккенни — Кьеза (Кулусевски, 80), Мората (Кин, 68).

Предупреждения: Куадрадо
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