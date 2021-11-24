Челси — Ювентус 4:0 Видео голов и обзор матча

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский Челси разгромил туринский Ювентус и возглавил первую строчку группы H.
Подопечные Томаса Тухеля отправили в ворота "старой синьоры" четыре безответных мяча, не оставив ей абсолютно никаких шансов на положительный результат в данном противостоянии.
Обзор матча:
Челси — Ювентус 4:0
Голы: Чалоба, 25, Джеймс, 56, Хадсон-Одои, 58, Вернер, 90+5
Челси: Менди — Чалоба, Тиаго Силва, Рюдигер — Джеймс, Канте (Лофтус-Чик, 37), Жоржиньо (Сауль, 76), Чилвелл (Аспиликуэта, 71) — Зийех, Пулишич (Вернер, 72), Хадсон-Одои (Маунт, 76).
Ювентус: Щесны — Куадрадо (Де Винтер, 80), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Рабио, Локателли (Артур, 68), Бентанкур (Дибала, 59), Маккенни — Кьеза (Кулусевски, 80), Мората (Кин, 68).
Предупреждения: Куадрадо