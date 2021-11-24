лента новостей

01:10

Янг Бойз — Аталанта 3:3 Видео голов и обзор матча

00:59

Челси — Ювентус 4:0 Видео голов и обзор матча

00:52

Каррик: Ехали в Испанию за победой, а не за красивой игрой

00:43

Левандовски — первый игрок в истории Лиги чемпионов, дважды забивший в девяти матчах турнира подряд

00:20

Лилль минимально обыграл Зальцбург и возглавил группу G

00:18

Севилья сохранила шансы на плей-офф благодаря победе над Вольфсбургом

23:59

Аталанта и Янг Бойз сыграли вничью в матче с шестью голами

23:59

Гол Ракицкого с пенальти спас Зенит от поражения в матче против Мальме

23:56

Челси разгромом в очном поединке потеснил Ювентус с первой строчки группы H

23:54

Бенфика сыграла вничью с Барселоной и оставила Динамо без еврокубковой весны