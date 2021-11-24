Аллегри: Разочарованы, что пропустили четыре мяча, но задачу выхода решили

Итальянский специалист прокомментировал поражение команды.

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри поделился своим мнением о результате матча с Челси (0:4) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Разочарованы, что пропустили четыре мяча, но главную задачу – выход в 1/8 финала – мы решили. Были моменты, когда мы теряли мяч, когда пытались быстро перейти в атаку, хотя надо было постараться придержать владение.

В Турине мы на протяжении всех 90 минут внимательно играли в обороне, а сегодня делали это только 45 минут, после чего сдались. Мы знаем свои слабые и сильные стороны. Даже после таких поражений мы станем сильнее", – приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

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