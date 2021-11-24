Левандовски — первый игрок в истории Лиги чемпионов, дважды забивший в девяти матчах турнира подряд

Польский форвард забил в девяти матчах подряд самого престижного клубного еврокубка.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо принимало мюнхенскую Баварию на НСК Олимпийский, где потерпело поражение со счетом 1:2.

Автором одного из голов в составе мюнхенского гранда стал нападающий Роберт Левандовски, который начиная с ноября 2020 года забил в каждом из девяти матчей турнира подряд.

Напомним, что в период с августа 2019 года по август 2020 года польскому форварду уже удавалось отметиться забитыми мячами в девяти поединках Лиги чемпионов кряду.

Таким образом, Роберт Левандовски стал первым футболистом в истории ЛЧ, которому удавалось проделать подобное дважды за карьеру. Единожды за карьеру такое удавалось Рууду ван Нистерлою (9 матчей подряд) и Криштиану Роналду (11 матчей подряд).

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