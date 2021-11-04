Клопп: Футболисты Атлетико все время провоцировали Мане на красную карточку

Наставник Ливерпуля прокомментировал ход поединка в Лиге чемпионов.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал ход поединка против Атлетико, в котором "красные" одержали убедительную победу 2:0.

Немецкий специалист считает, что футболисты Атлетико намеренно провоцировали Садио Мане, чтобы он получил красную карточку.

"Мне это не понравилось сильнее, чем вы можете себе представить. Мане проводил выдающийся поединок.

Я не волнуюсь о том, что Садио может не сдержать эмоций, он был спокоен, но во время верховых единоборств он боролся за мяч, а соперники падали. Мы все видели, что делали игроки Атлетико. Они падали в любых ситуациях, чтобы снова уравнять количество игроков", — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ливерпуль — Атлетико (2:0).