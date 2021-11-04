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-
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-
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-
24 ноября
22:00
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-
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-
24 ноября
22:00
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-
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-
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24 ноября
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24 ноября
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Хуммельс: Антони — супер-футболист, но спортсменом ему еще предстоит научиться быть

04 ноября 2021

Матс Хуммельс, Getty Images

Защитник Боруссии Д прокомментировал исход неудачной игры против Аякса.

Дортмундская Боруссия в рамках четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА на своем поле принимала амстердамский Аякс в надежде отыграться за поражение на поле соперников со счетом 0:4, однако в итоге уступила и перед глазами родных фанатов (1:3).

Боруссия Д — Аякс 1:3 Видео голов и обзор матча

Центральный защитник "шмелей" Матс Хуммельс, который был удален в спорной ситуации на 29-й минуте, по завершении игры выступил с резкой критикой в адрес футболиста соперников Антони, на котором он нарушал правила, а также судейской бригады.

"Понятия не имею, как там можно было дать красную карточку. Когда рефери ее мне показал, я даже не поверил в это, поэтому оставался на поле. Это полностью абсурдное решение.

Симуляция со стороны соперника не должна была быть проигнорирована со стороны судейской бригады и VAR. Это было высшей степени неспортивное поведение. После игры Антони подошел к нам в раздевалку, и сказал, что это не было незаслуженное удаление.

Это какой-то фарс. Этот парень — супер-футболист, но спортсменом ему еще предстоит научиться быть", — подытожил немецкий футболист.

В следующем туре дортмундская Боруссия проведет гостевой матч против лиссабонского Спортинга.

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