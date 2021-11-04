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-
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-
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-
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-
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-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
22:00
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Реал Мадрид
-
24 ноября
22:00

Марш: Рефери всю игру хотел взять автограф у Неймара

04 ноября 2021

Джесси Марш в матче против ПСЖ, Getty Images

Наставник РБ Лейпциг прокомментировал итоги игры против ПСЖ.

В рамках четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА немецкий РБ Лейпциг принимал на своем поле французский Пари Сен-Жермен с четким осознанием того, что исключительно победа могла дать шансы на продолжение борьбы за места в плей-офф данного турнира. Однако, коллективу Маурисио Почеттино удалось увезти ничью из Германии (2:2).

РБ Лейпциг — ПСЖ 2:2 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "Красных быков" Джесси Марш прокомментировал исход данного поединка на после матчевой пресс-конференции.

"Мы с самого начала очень хорошо играли. Думаю, что мы выглядели даже предпочтительнее. Жаль, что взяли лишь одно очко в двух матчах с такой хорошей командой, но все равно это большой шаг для нашего клуба.

Я был очень зол на работу рефери нашего поединка (Андреаса Экберга — ред.) практически от самого стартового свистка. Я часто видел в своей карьере, как все эти "великие" клубы получали все внимание от арбитров.

Единственное, что может этому помешать, — бурная реакция соперников. Вы можете либо проглотить все это, либо отреагировать эмоциями, чтобы получить больше уважения.

Во многих моментах мне казалось, как будто он хотел взять автограф у Неймара после игры. Конечно, это здорово, когда Мбаппе, Неймар и Ди Мария здесь, в Лейпциге. Но давайте устроим нормальную игру, которая, хотелось бы, имела признаки честной!", — раздосадовано подытожил американский специалист.

В следующем туре РБ Лейпциг проведет гостевой матч против бельгийского Брюгге.

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