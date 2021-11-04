РБ Лейпциг — ПСЖ 2:2 Видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка Лиги чемпионов.

В домашнем поединке четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА против французского Пари Сен-Жермен немецкому РБ Лейпциг было необходимо добиваться исключительно победы перед родными болельщиками для того, чтобы продолжить сохранять шансы в борьбе на выход в плей-офф.

"Красные быки" приступили к выполнению этой задачи уже с первых минут, оформив быстрый забитый мяч, после чего упустили прекрасную возможность с пенальти удвоить счет. "Красно-синие" в последствии воспользовались этим моментом в свою пользу.

ПСЖ забил два гола еще до ухода на перерыв, после чего во втором тайме на контратаках старался удерживать свои ворота в неприкосновенности, однако в самом конце матча пропустил с еще одного пенальти, назначенного за грубую ошибку в обороне от Преснеля Кимпембе.

Обзор матча:

РБ Лейпциг — ПСЖ 2:2

Голы: Нкунку, 8, Собослаи, 90+2 (пен.) — Вейналдум, 21, 40.

На 12-й минуте Андре Силва (РБ Лейпциг) не забил пенальти (вратарь).

РБ Лейпциг: Гулачи — Симакан, Орбан (Айдара, 46), Гвардиол — Мукиэле, Лаймер (Хенрихс, 86), Адамс (Мендеш, 62), Анхелиньо — Нкунку, Форсберг (Собослаи, 59) — Силва (Поульсен, 59).

ПСЖ: Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш — Вейналдум (Эррера, 84), Данилу, Гуйе — Ди Мария (Керер, 85), Мбаппе (Икарди, 90+4), Неймар.

Предупреждения: Адамс, Симакан, Поульсен — Данилу, Кимпембе, Доннарумма, Эррера.