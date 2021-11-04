Гвардиола: Люди хотят, чтобы мы вели 5:0 после 20 минут, но это нереально

Испанский специалист прокомментировал успех "горожан".

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился своим мнением о победе над Брюгге (4:1) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Я очень доволен. Мы хорошо сыграли. Мы пропустили ответный мяч, который немного выбил нас из колеи, но во втором тайме мы продолжили оказывать давление на соперника и забили заслуженные голы.

Люди хотят, чтобы мы вели 4:0 или 5:0 после 20 минут, но это нереально. Это сказка. Победа 5:1, которая была одержана две недели назад, отнюдь не гарантировала нам столь крупного успеха в новом поединке.

Я очень доволен тем, как мы отреагировали на ответный мяч соперника, и нашей игрой в целом. Это очень непросто в этом турнире. Эта победа очень важна для нас", – рассказал Гвардиола в комментарии официальному сайту УЕФА.

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