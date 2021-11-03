Манчестер Сити не испытал проблем с Брюгге

Бельгийская команда остается на третьем месте в своей группе и имеет хорошие шансы на еврокубковую весну.

В поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити на своем поле уверенно обыграл бельгийский Брюгге со счетом 4:1.

Счет в матче был открыт на 15 минуте, когда результативным ударом в составе "горожан" отметился Фоден. Однако спустя две минуты гости сравняли счет благодаря автоголу в исполнении Стоунза.

В начале второго тайма Марез вывел команду Хосепа Гвардиолы вперед, а на 72 минуте Стерлинг забил третий мяч в ворота бельгийской команды. Окончательный счет в матче установил Жезус в компенсированное время арбитром.

Украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь провел на поле 72 минуты, после чего был заменен, а еще один украинец Александр Зинченко появился на поле на 80 минуте, заменив Уокера.

После четырех туров ПСЖ лидирует в группе А, набрав десять очков, опережая на один балл Манчестер Сити. У Брюгге четыре балла и третья строчка, а замыкает квартет — Лейпциг с нулем баллов в графе очки.

Манчестер Сити - Брюгге 4:1

Голы: Фоден, 15, Марез, 54, Стерлинг, 72, Жезус, 90+2 — Стоунз, 17 (автогол).

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер (Зинченко, 80), Стоунз, Ляпорт, Канселу — Гюндоган, Родри, Силва (де Брюйне, 75) — Марез (Стерлинг, 69), Грилиш (Жезус, 68), Фоден (Палмер, 80).

Брюгге: Миньоле — Мехеле, Хендри, Нсоки, Соболь (Рикка, 72) — Мата (ван дер Бремпт, 78), Ритс (Мбамба, 78), Ванакен, Вормер — де Кетеларе (Сова, 87), Ланг (Дост, 78).