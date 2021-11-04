Манчестер Сити — Брюгге 4:1 Видео голов и обзор матча

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В поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити на своем поле уверенно обыграл бельгийский Брюгге (4:1).

В первом тайме команды обменялись забитыми голами — на результативный удар Фодена в составе "горожан", гости ответили автоголом имени Стоунза. Во втором тайме команда Хосепа Гвардиолы забила три безответных мяча в сетку ворот гостей, а авторами голов стали Марез, Стерлинг и Жезус.

Обзор матча:

Манчестер Сити - Брюгге 4:1

Голы: Фоден, 15, Марез, 54, Стерлинг, 72, Жезус, 90+2 — Стоунз, 17 (автогол).

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер (Зинченко, 80), Стоунз, Ляпорт, Канселу — Гюндоган, Родри, Силва (де Брюйне, 75) — Марез (Стерлинг, 69), Грилиш (Жезус, 68), Фоден (Палмер, 80).

Брюгге: Миньоле — Мехеле, Хендри, Нсоки, Соболь (Рикка, 72) — Мата (ван дер Бремпт, 78), Ритс (Мбамба, 78), Ванакен, Вормер — де Кетеларе (Сова, 87), Ланг (Дост, 78).