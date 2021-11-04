Индзаги: Теперь выход в 1/8 финала в руках Интера

Итальянец прокомментировал успех "нерадзурри".

Главный тренер Интера Симоне Индзаги поделился своим мнением о победе над Шерифом (3:1) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Теперь выход в 1/8 финала в наших руках: мы – вторые, и мы знали, что обязаны выиграть в обоих матчах с Шерифом. Мы были хороши. Легких игр нет, и ребята действовали хорошо и рассудительно. Хотя в первом тайме мяч и не шел в ворота, мы были удовлетворены игрой. Теперь нам надо только успеть восстановиться физически и психологически, потому что в воскресенье нас ждет еще один напряженный и важный матч [дерби с Миланом].

За прошедшие пять игр мы часто его меняли, но все равно добились четырех побед при одной ничьей. Независимо от того, кто именно выходит на поле, каждый вносит свой вклад. Это хороший знак: от перемены мест в составе результат не меняется. И тот факт, что забивает много разных игроков, меня очень радует.

Самый большой риск заключался в том, что, не успев забить, мы могли расслабиться, после того как в первом тайме нанесли 10-12 ударов и попали в штангу, упустив эти моменты. Однако ребята были настроены продолжать играть в свой футбол, и мы добились ощущения легкой победы, хотя на самом деле это было не так", – рассказал Индзаги в интервью официальному сайту УЕФА.

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