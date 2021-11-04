Симеоне: Ливерпуль создавал больше моментов и был увереннее

Аргентинец прокомментировал поражение "матрасников".

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне поделился своим мнением о поражении от Ливерпуля (0:2) в матче Лиги чемпионов.

"Они хорошо начали первый тайм, но и мы тоже. У Карраско был момент, мы могли забить с углового. Но затем забил Ливерпуль, а мы получили удаление. С этого момента все стало гораздо сложнее.

Нужно отдать Ливерпулю должное. Они здорово начали и забили в завершении красивых скоростных комбинаций. Затем они создавали больше моментов и в целом увереннее чувствовали себя в этой встрече", – рассказал Симеоне в комментарии официальному сайту УЕФА.

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