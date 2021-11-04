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-
23 ноября
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-
Вольфсбург
-
23 ноября
22:00
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-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
22:00
Челси
-
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-
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-
24 ноября
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Ливерпуль
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-
24 ноября
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-
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-
24 ноября
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24 ноября
22:00

Клопп — о победе над Атлетико: Нам удался практически идеальный матч

04 ноября 2021

Юрген Клопп, Getty Images

Немецкий специалист прокомментировал успех во встрече с "матрасниками".

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением о победе над Атлетико (2:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Нам удался практически идеальный матч. Мы сыграли так, как хотели. Мы забили в нужные моменты. Атлетико начал матч гораздо сильнее, чем предыдущую игру на своем поле, но мы хорошо оборонялись, и Трент отдал две замечательные передачи.

Мы забили два потрясающих гола. Завершение атак получилось на загляденье. Диогу знает, что он не промахивается в таких ситуациях. Садьо тоже хочет забивать и умеет оказываться в нужном месте в штрафной, чтобы реализовывать такие моменты", – рассказал Клопп в комментарии официальному сайту УЕФА.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль уже обеспечил выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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