Брюгге — Манчестер Сити 1:5 Видео голов и обзор матча

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В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити в гостях сумел обыграть Брюгге со счетом 1:5.

"Горжане" дважды поразили ворота соперника еще в первой половине игры, а во втором тайме и вовсе сделали счет неприличным.

Обзор матча:

Брюгге — Манчестер Сити 1:5

Голы: Ванакен, 81 — Канселу, 30, Марез, 43, 84, Уокер, 53, Палмер, 67

Брюгге: Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки (Мехеле, 79), Соболь, Соуа (ван дер Бремпт, 56), Ритс (Вормер, 56), Ванакен, Баланта (Мбамба, 68), де Кетеларе (Дост, 79), Ланг.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Лапорт (Аке, 57), Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне (Палмер, 65), Бернарду Силва (Гюндоган, 57), Родри (Фернандиньо, 71), Грилиш, Фоден (Стерлинг, 64), Марез.

Предупреждения: Мата, Лапорт, Нсоки, Баланта.