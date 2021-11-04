Милан — Порту 1:1 Видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка Лиги чемпионов.

В поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Милан на своем поле расписал мировую с Порту (1:1).

Счет в матче был открыт на шестой минуте, когда Луис Диас отметился результативным ударом в составе "драконов". Команда Стефано Пьоли отыгралась в середине второго тайма благодаря автоголу в исполнении Мбембы.

Обзор матча:

Милан — Порту 1:1

Голы: Мбемба (АГ), 61 — Диас, 6

Милан: Тетерушану, Калабрия (Калулу, 46), Романьоли, Томори, Эрнандес, Беннасер, Салемакерс, Тонали (Кессиэ, 68), Жиру (Ибрагимович, 76), Рафаэл Леау (Мальдини, 85), Браим Диас (Крунич, 68).

Порту: Диогу Кошта, Пепе, Мбемба, Сануси, Отавио (Тони Мартинес, 86), Сержиу Оливейра (Витинья, 70), Груйич, Жоау Мариу, Тареми (Пепе, 85), Эванилсон (Франсишку Консейсау, 79), Диас (Бруну Кошта, 79).

Предупреждения: Груйич, Томори, Мбемба, Витинья.