Порту — Милан 1:0 Видео гола и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА итальянский Милан вновь не сумел набрать хотя бы одно очко в своей еврокубковой кампании текущего сезона, уступив португальскому Порту на Драгау (1:0).

Коллектив Стефано Пьоли пропустил в середине второго тайма, в то время как по ходу всего поединка сумел всего лишь один раз попасть в створ ворот соперников.

Обзор матча:

Порту — Милан 1:0

Гол: Диас, 65

Порту: Диогу Кошта — Пепе, Мбемба, Венделл (Сануси, 46) — Отавио (Груйич, 90), Сержиу Оливейра (Витинья, 67), Урибе, Жоау Мариу — Тареми (Тони Мартинес, 84), Эванилсон (Корона, 67), Диас.

Милан: Тэтэрушану — Калабрия, Кьяер, Томори (Романьоли, 59), Туре (Калулу, 58) — Крунич (Мальдини, 82), Беннасер, Салемакерс, Тонали (Бакайоко, 66) — Жиру (Ибрагимович, 58), Рафаэл Леау.

Предупреждения: Оливейра, Урибе — Томори, Жиру, Калулу, Ибрагимович, Леау.