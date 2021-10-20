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-
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-
02 ноября
22:00
Бавария
-
Бенфика
-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
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-
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-
Брюгге
-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
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-
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Порту — Милан 1:0 Видео гола и обзор матча

20 октября 2021

Порту — Милан, twitter.com/acmilan

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА итальянский Милан вновь не сумел набрать хотя бы одно очко в своей еврокубковой кампании текущего сезона, уступив португальскому Порту на Драгау (1:0).

Коллектив Стефано Пьоли пропустил в середине второго тайма, в то время как по ходу всего поединка сумел всего лишь один раз попасть в створ ворот соперников.

Обзор матча:

Порту — Милан 1:0
Гол: Диас, 65

Порту: Диогу Кошта — Пепе, Мбемба, Венделл (Сануси, 46) — Отавио (Груйич, 90), Сержиу Оливейра (Витинья, 67), Урибе, Жоау Мариу — Тареми (Тони Мартинес, 84), Эванилсон (Корона, 67), Диас.

Милан: Тэтэрушану — Калабрия, Кьяер, Томори (Романьоли, 59), Туре (Калулу, 58) — Крунич (Мальдини, 82), Беннасер, Салемакерс, Тонали (Бакайоко, 66) — Жиру (Ибрагимович, 58), Рафаэл Леау.

Предупреждения: Оливейра, Урибе — Томори, Жиру, Калулу, Ибрагимович, Леау.

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