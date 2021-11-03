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-
23 ноября
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
23 ноября
22:00
Севилья
-
Вольфсбург
-
23 ноября
22:00
Лилль
-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
22:00
Челси
-
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-
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РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
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Зинченко остался в запасе в матче Манчестер Сити против Брюгге, Соболь — в старте

03 ноября 2021

Александр Зинченко, Getty Images

Только один из украинских футболистов появится на поле с первых минут еврокубкового матча.

Манчестер Сити в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле примет бельгийский Брюгге.

Защитник "горожан" Александр Зинченко остался в запасе на эту встречу, тогда как его коллега по амплуа Эдуард Соболь выйдет в стартовом составе бельгийской команды.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Ляпорт, Канселу — Гюндоган, Родри, Силва — Марез, Грилиш, Фоден.

Брюгге: Миньоле — Мехеле, Хендри, Нсоки, Соболь — Мата, Ритс, Ванакен, Вормер — де Кетеларе, Ланг.

Напомним, начало матча Манчестер Сити — Брюгге запланировано на 22:00 по киевскому времени. Следите за ключевыми событиями игры на Football.ua.

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