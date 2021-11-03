Зинченко остался в запасе в матче Манчестер Сити против Брюгге, Соболь — в старте

Только один из украинских футболистов появится на поле с первых минут еврокубкового матча.

Манчестер Сити в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле примет бельгийский Брюгге.

Защитник "горожан" Александр Зинченко остался в запасе на эту встречу, тогда как его коллега по амплуа Эдуард Соболь выйдет в стартовом составе бельгийской команды.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Ляпорт, Канселу — Гюндоган, Родри, Силва — Марез, Грилиш, Фоден.

Брюгге: Миньоле — Мехеле, Хендри, Нсоки, Соболь — Мата, Ритс, Ванакен, Вормер — де Кетеларе, Ланг.

Напомним, начало матча Манчестер Сити — Брюгге запланировано на 22:00 по киевскому времени. Следите за ключевыми событиями игры на Football.ua.