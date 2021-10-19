Манчестер Сити не заметил Брюгге

Завершился матч группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити в гостях сумел обыграть Брюгге со счетом 1:5.

И первый, и второй тайм проходил под преимуществом "горожан". Команда Пепа Гвардиолы в первой половине встречи дважды огорчила Миньйоле. На 30 минуте с передачи Фодена забил Канселу, а спустя еще 13 минут пеyальти сумел реализовать Марез.

Во втором тайме гости не собирались останавливаться. На 53 минуте пасом от Де Брюйне воспользовался Уокер, на 67 счет 0:4 сделал Палмер, который вышел на замену за две минуты до своего дебютного гола в ЛЧ. А на 84 Марез сумел оформить дубль. Между голами Палмера и Мареза у хозяев отличился Ванакен.

Манчестер Сити возглавил турнирную таблицу своей группы, а Брюгге на данный момент занимает третью строчку.

Брюгге — Манчестер Сити 1:5

Голы: Ванакен, 81 — Канселу, 30, Марез, 43, 84, Уокер, 53, Палмер, 67

Брюгге: Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки (Мехеле, 79), Соболь, Соуа (ван дер Бремпт, 56), Ритс (Вормер, 56), Ванакен, Баланта (Мбамба, 68), де Кетеларе (Дост, 79), Ланг.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Лапорт (Аке, 57), Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне (Палмер, 65), Бернарду Силва (Гюндоган, 57), Родри (Фернандиньо, 71), Грилиш, Фоден (Стерлинг, 64), Марез.

Предупреждения: Мата, Лапорт, Нсоки, Баланта.