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-
23 ноября
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-
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-
23 ноября
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-
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-
23 ноября
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-
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-
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24 ноября
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Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
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-
24 ноября
22:00
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Фернандо — автор первого гола украинских клубов в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22

03 ноября 2021

Фернандо, ФК Шахтер

Бразилец сравнял счет на Сантьяго Бернабеу.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу принимает донецкий Шахтер.

Счет в матче открыл Карим Бензема на 14 минуте, но Шахтер быстро среагировал на пропущенный мяч.

На 39 минуте Фернандо получил мяч от Алана Патрика и выстрелил прямо под перекладину ворот Тибо Куртуа.

Этот мяч стал первым для украинских клубов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Киевское Динамо в первых четырех турах еще не забивало.

 

Следить за текстовой онлайн-трансляцией матча Реал — Шахтер можно на Football.ua.

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