Фернандо — автор первого гола украинских клубов в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22

Бразилец сравнял счет на Сантьяго Бернабеу.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу принимает донецкий Шахтер.

Счет в матче открыл Карим Бензема на 14 минуте, но Шахтер быстро среагировал на пропущенный мяч.

На 39 минуте Фернандо получил мяч от Алана Патрика и выстрелил прямо под перекладину ворот Тибо Куртуа.

Этот мяч стал первым для украинских клубов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Киевское Динамо в первых четырех турах еще не забивало.

Следить за текстовой онлайн-трансляцией матча Реал — Шахтер можно на Football.ua.