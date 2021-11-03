Нойер сделал первый ассист в Лиге чемпионов

Для немецкого голкипера это уже седьмой ассист в карьере.

Вчера прошел поединок четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Бавария обыграла Бенфику (5:2).

В этом противостоянии вратарь мюнхенского клуба Мануэль Нойер отдал результативную передачу на нападающего Роберта Левандовски.

Для Нойера это уже седьмой ассист в карьере и первый в Лиге чемпионов за 122 игр.

Отметим, что благодаря этой победе Бавария гарантировала себе место в плей-офф Лиги чемпионов, набрав 12 очков после четырех игр. Впереди у немецкого клуба игры с Барселоной и киевским Динамо.

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