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-
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-
23 ноября
22:00
Севилья
-
Вольфсбург
-
23 ноября
22:00
Лилль
-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
22:00
Челси
-
Ювентус
-
23 ноября
22:00
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-
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-
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-
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-
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-
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-
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
ПСЖ
-
24 ноября
22:00
Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
22:00
Шериф
-
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24 ноября
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Нойер сделал первый ассист в Лиге чемпионов

03 ноября 2021

Мануэль Нойер, Getty Images

Для немецкого голкипера это уже седьмой ассист в карьере.

Вчера прошел поединок четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Бавария обыграла Бенфику (5:2).

В этом противостоянии вратарь мюнхенского клуба Мануэль Нойер отдал результативную передачу на нападающего Роберта Левандовски.

Для Нойера это уже седьмой ассист в карьере и первый в Лиге чемпионов за 122 игр.

Отметим, что благодаря этой победе Бавария гарантировала себе место в плей-офф Лиги чемпионов, набрав 12 очков после четырех игр. Впереди у немецкого клуба игры с Барселоной и киевским Динамо.

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Источник: kicker

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