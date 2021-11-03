Нойер сделал первый ассист в Лиге чемпионов

Вчера прошел поединок четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Бавария обыграла Бенфику (5:2).
В этом противостоянии вратарь мюнхенского клуба Мануэль Нойер отдал результативную передачу на нападающего Роберта Левандовски.
Для Нойера это уже седьмой ассист в карьере и первый в Лиге чемпионов за 122 игр.
Отметим, что благодаря этой победе Бавария гарантировала себе место в плей-офф Лиги чемпионов, набрав 12 очков после четырех игр. Впереди у немецкого клуба игры с Барселоной и киевским Динамо.
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