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-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
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Нойер может стать вторым голкипером в истории, которому удастся провести 100 матчей Лиги чемпионов за один клуб

20 октября 2021

Мануэль Нойер, Getty Images

Потенциальный предшественник Мануэля также был из Баварии.

Гостевой поединок против лиссабонской Бенфики в рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА может стать памятным для голкипера мюнхенской Баварии Мануэля Нойера.

Для того, чтобы войти в историю своего клуба и мирового футбола в качестве второго представителя своего амплуа, которому покорится отметка в 100 матчей за один клуб в главном европейском клубном турнире, стражу ворот немецкого гранда достаточно выйти на газон Да Луж в предстоящей игре.

Примечательно, что предыдущим голкипером, которому покорялось данное достижение, был экс-вратарь мюнхенской Баварии и сборной Германии Оливер Канн, остановившийся в итоге на отметке в 103 матча Лиги чемпионов в составе "Красной машины".

Таким образом, уже до окончания текущего группового этапа Нойер имеет все шансы на то, чтобы стать абсолютным рекордсменом по количеству проведенных матчей среди голкиперов-участников Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, что матч Бенфика — Бавария, состоится 20 октября, начало в 22:00 по киевскому времени.

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