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-
23 ноября
22:00
Челси
-
Ювентус
-
23 ноября
22:00
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-
Зенит
-
23 ноября
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-
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-
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-
Шахтер
-
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
ПСЖ
-
24 ноября
22:00
Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
22:00
Шериф
-
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-
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Гасперини — о Роналду: Кто-то рассказывал, что Криштиану — проблема для игры Манчестер Юнайтед

03 ноября 2021

Джан Пьеро Гасперини, Getty Images

Наставник оценил выступление автора дубля в ворота его команды.

В рамках четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА бергамаская Аталанта дважды вела по счету в домашнем матче против Манчестер Юнайтед, однако оба раза нападающий соперников Криштиану Роналду восстанавливал статус-кво на табло (2:2).

Аталанта — Манчестер Юнайтед 2:2 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "Богини" Джан Пьеро Гасперини по завершении поединка оценил действия лидера атак оппонентов в отчетный вечер

"Кто-то рассказывал, что Роналду — проблема для системной игры Манчестер Юнайтед. Нет, вы только послушайте! Криштиану — проблема!

Этот парень просто не промахивается по воротам — в половине случаев он забивает, а еще в половине голкиперам приходится отражать мячи", — подытожил итальянский специалист.

В следующем туре бергамаская Аталанта сыграет гостевой поединок против швейцарского Янг Бойз.

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