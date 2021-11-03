Гасперини — о Роналду: Кто-то рассказывал, что Криштиану — проблема для игры Манчестер Юнайтед

Наставник оценил выступление автора дубля в ворота его команды.

В рамках четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА бергамаская Аталанта дважды вела по счету в домашнем матче против Манчестер Юнайтед, однако оба раза нападающий соперников Криштиану Роналду восстанавливал статус-кво на табло (2:2).

Аталанта — Манчестер Юнайтед 2:2 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "Богини" Джан Пьеро Гасперини по завершении поединка оценил действия лидера атак оппонентов в отчетный вечер

"Кто-то рассказывал, что Роналду — проблема для системной игры Манчестер Юнайтед. Нет, вы только послушайте! Криштиану — проблема!

Этот парень просто не промахивается по воротам — в половине случаев он забивает, а еще в половине голкиперам приходится отражать мячи", — подытожил итальянский специалист.

В следующем туре бергамаская Аталанта сыграет гостевой поединок против швейцарского Янг Бойз.