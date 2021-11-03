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-
23 ноября
22:00
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-
Вольфсбург
-
23 ноября
22:00
Лилль
-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
22:00
Челси
-
Ювентус
-
23 ноября
22:00
Мальме
-
Зенит
-
23 ноября
22:00
Бешикташ
-
Аякс
-
24 ноября
19:45
Интер
-
Шахтер
-
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
ПСЖ
-
24 ноября
22:00
Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
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Нагельсманн: Мы провели лучший матч за последние несколько недель

03 ноября 2021

юлиан нагельсманн, getty images

Наставник Баварии прокомментировал победу своей команды в матче Лиги чемпионов.

Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн прокомментировал разгромную победу своей команды против Бенфики в матче Лиги чемпионов (5:2).

"Было весело наблюдать за игрой. Да, мы пропустили два гола, но мы уже обсудили это отдельно – обороняться необходимо по-другому. Но в целом мы провели великолепный матч – лучший за последние несколько недель. Теперь нам нужно сохранить эту форму.

Впереди еще два матча на групповом этапе. Мы вышли в следующий раунд, сделали хороший первый шаг, но нужно быть готовыми к матчам плей-офф. В Лиге чемпионов играют хорошие команды, но и мы одна из них", — приводит слова немецкого специалиста официальный сайт Баварии.

После этой победы Бавария гарантировала себе плей-офф Лиги чемпионов, расположившись на первом месте с 12-ю очками в своем активе за два тура до конца.

Бенфика находится на третьей строчке с четырьмя зачетными баллами.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Бавария — Бенфика (5:2).

Источник: ФК Бавария

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