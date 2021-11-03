Нагельсманн: Мы провели лучший матч за последние несколько недель

Наставник Баварии прокомментировал победу своей команды в матче Лиги чемпионов.

Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн прокомментировал разгромную победу своей команды против Бенфики в матче Лиги чемпионов (5:2).

"Было весело наблюдать за игрой. Да, мы пропустили два гола, но мы уже обсудили это отдельно – обороняться необходимо по-другому. Но в целом мы провели великолепный матч – лучший за последние несколько недель. Теперь нам нужно сохранить эту форму.

Впереди еще два матча на групповом этапе. Мы вышли в следующий раунд, сделали хороший первый шаг, но нужно быть готовыми к матчам плей-офф. В Лиге чемпионов играют хорошие команды, но и мы одна из них", — приводит слова немецкого специалиста официальный сайт Баварии.

После этой победы Бавария гарантировала себе плей-офф Лиги чемпионов, расположившись на первом месте с 12-ю очками в своем активе за два тура до конца.

Бенфика находится на третьей строчке с четырьмя зачетными баллами.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Бавария — Бенфика (5:2).