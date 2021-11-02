Роналду: В Бергамо никогда не бывает легко

Форвард Манчестер Юнайтед поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед сыграет в гостях с Аталантой.

Форвард "красных дьяволов" Криштиану Роналду прокомментировал предстоящий матч отметив, что его команда настраивается на тяжелый поединок.

"Я возвращаюсь в Италию — страну, где меня тепло приняли. Италия всегда будет в моем сердце. По своему опыту знаю, что в Бергамо никогда не бывает легко, но мы сделаем все возможное для победы. Команда намерена сохранить за собой первую строчку", — написал Роналду в своем Instagram.

Поединок Аталанта — Манчестер Юнайтед состоится во вторник, 2 ноября.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.