Аталанта — Манчестер Юнайтед. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Лиги чемипионов.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов отправится в гости к Аталанте.

# Команда И В Н П З П О 1 Манчестер Юнайтед 3 2 0 1 6 5 6 2 Вильярреал 3 1 1 1 7 5 4 3 Аталанта 3 1 1 1 5 5 4 4 Янг Бойз 3 1 0 2 3 6 3





Аталанта — Манчестер Юнайтед

Вторник, 2 ноября, 22:00. Стадион Атлети Адзурри, Бергамо. Главный арбитр встречи — Славко Винчич (Словения)

Аталанта подходит к данному матчу после ничейного результата в рамках чемпионата Италии против Лацио. Подопечные Джан Пьеро Гасперини с трудом спасли один балл в концовке поединка против римлян. Возможно, такая развязка придаст им уверенности перед второй игрой против Манчестер Юнайтед. Первую бергамаски умудрились проиграть, ведя в счете 2:0.

Матч на Олд Траффорд стал очередным камбэком "красных дьяволов", которые после не лучшего старта поединка смогли нащупать проблемы соперника в обороне и отправили в ворота Муссо три мяча во втором тайме. После этого манкунианцы могли пережить перестановку на посту тренера, но Оле-Гуннар Солскьяер успел немного скрасить поражение от Ливерпуля со счетом 0:5 победой над Тоттенхэмом со счетом 3:0.

К отчетному поединку мало что успело поменяться — Манчестер Юнайтед, несмотря на победу над "шпорами" по-прежнему не назовешь стабильной командой, а Джан Пьеро Гасперини вновь придется надеяться, что его экспериментальная оборона сработает. Поражение от "красных дьяволов" существенно снизит шансы бергамасков квалифицироваться в плей-офф.

Оле-Гуннар Солскьяеру тоже придется справляться с кадровой потерей в обороне — в заявку на матч не попал Виктор Линделеф. Вряд ли норвежец решится играть в три центральных защитника с Байи, которому не особо доверяет. Вероятно, тренер вернется к расстановке 4-2-3-1, а потому Кавани останется в запасе. Также ждем выход в полузащите Поля Погба, который в ближайшее время не сыграет в АПЛ из-за дисквалификации.

Последние матчи данных команд получились довольно результативными. Не видим причин, почему командам снова не забить более трех мячей за игру. В любом случае, матч обещает быть очень зрелищным.

Ориентировочные составы:

Аталанта: Муссо — Де Роон, Демирал, Паломино — Дзаппакоста, Компейнерс, Фрейлер, Мехле — Иличич, Пашалич — Запата

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу — Погба, Фред — Гринвуд, Фернандеш, Рашфорд — Роналду

Не сыграют: Госенс, Джимсити, Пессина, Хатебур, Толой — Линделеф

Под вопросом: Мартиаль

Интересный факт:

В последних десяти матчах Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов было забито более 2,5 голов.