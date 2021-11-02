Гасперини: Манчестер Юнайтед могут перевернуть игру в любой момент

02 ноября 2021

джан пьеро гасперини, getty images

Наставник Аталанты ответил на вопросы журналистов накануне поединка Лиги чемпионов.

Главный тренер Атанланты Джан Пьеро Гасперини ответил на вопросы журналистов накануне встречи своей команды с Манчестер Юнайтед в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Наставник похвалил соперника за то, как он отреагировал на свои последние неудачи.

"Это феноменальная команда, даже если у них период не только взлетов, но и падений. У них очень богатый состав, команда может играть крайне разнообразно. Ценность этой команды в том, что они могут перевернуть ход поединка в любой момент. 

У них много вариативности, они сумели изменить себя в последнем матче. Это о многом говорит", — считает итальянский специалист.

Даже Гасперини высказался на тему возможного назначения Антонио Конте на пост главного тренера Тоттенхэма.

"Я буду счастлив, если Антонио вернется в Англию. Он очень хотел вернуться в этот чемпионат. Недавно я виделся с Конте и считаю, что он добьется успеха в Тоттенххэма — он отличный тренер", — приводит слова Гасперини Sky Italia

С предматчевыми раскладами на поединок Аталанта — Манчестер Юнайтед предлагаем ознакомиться в соответствующем материале на нашем сайте.

Источник: Sky Italia

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