Гасперини: Манчестер Юнайтед могут перевернуть игру в любой момент

Наставник Аталанты ответил на вопросы журналистов накануне поединка Лиги чемпионов.

Главный тренер Атанланты Джан Пьеро Гасперини ответил на вопросы журналистов накануне встречи своей команды с Манчестер Юнайтед в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Наставник похвалил соперника за то, как он отреагировал на свои последние неудачи.

"Это феноменальная команда, даже если у них период не только взлетов, но и падений. У них очень богатый состав, команда может играть крайне разнообразно. Ценность этой команды в том, что они могут перевернуть ход поединка в любой момент.

У них много вариативности, они сумели изменить себя в последнем матче. Это о многом говорит", — считает итальянский специалист.

Даже Гасперини высказался на тему возможного назначения Антонио Конте на пост главного тренера Тоттенхэма.

"Я буду счастлив, если Антонио вернется в Англию. Он очень хотел вернуться в этот чемпионат. Недавно я виделся с Конте и считаю, что он добьется успеха в Тоттенххэма — он отличный тренер", — приводит слова Гасперини Sky Italia

С предматчевыми раскладами на поединок Аталанта — Манчестер Юнайтед предлагаем ознакомиться в соответствующем материале на нашем сайте.