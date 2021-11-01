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-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
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-
03 ноября
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Стало известно, кто может заменить Миколенко в матче против Барселоны

01 ноября 2021

Мирча Луческу, Getty Images

Наставник Динамо может поэкспериментировать в предстоящей игре.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу рассказал, кто сыграет сможет заменить Виталия Миколенко на левом фланге защиты в предстоящем матче против Барселоны в Лиге чемпионов.

"Кто заменит Миколенко на левом фланге против Барселоны? В связи с тем, что Виталий выбыл на две или более недель, я решил посмотреть на Шабанова. Но это в том случае, если Караваев не сможет сыграть.

Караваев знает, как играть на этой позиции. Но я смотрю в будущее, как смена одного футболиста на другого", — сказал Луческу.

Полное интервью Мирчи Луческу перед матчем против Барселоны можно читать на Football.ua.

Матч Динамо – Барселона состоится в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 2 ноября, и начнется в 22:00. Следить за событиями этого поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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