Стало известно, кто может заменить Миколенко в матче против Барселоны

Наставник Динамо может поэкспериментировать в предстоящей игре.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу рассказал, кто сыграет сможет заменить Виталия Миколенко на левом фланге защиты в предстоящем матче против Барселоны в Лиге чемпионов.

"Кто заменит Миколенко на левом фланге против Барселоны? В связи с тем, что Виталий выбыл на две или более недель, я решил посмотреть на Шабанова. Но это в том случае, если Караваев не сможет сыграть.

Караваев знает, как играть на этой позиции. Но я смотрю в будущее, как смена одного футболиста на другого", — сказал Луческу.

Полное интервью Мирчи Луческу перед матчем против Барселоны можно читать на Football.ua.

Матч Динамо – Барселона состоится в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 2 ноября, и начнется в 22:00. Следить за событиями этого поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.