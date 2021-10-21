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-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
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-
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-
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-
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-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
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-
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Ракицкий провел сотый матч в еврокубках и поблагодарил за это Луческу

21 октября 2021

Ярослав Ракицкий, instagram.com/rakitskyy_official

Украинский футболист прокомментировал достижение статистической отметки.

Поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между Зенитом и Ювентусом (0:1) стал сотым для украинского защитника российского клуба Ярослава Ракицкого.

Украинец прокомментировал статистическое достижение, поблагодарив за ее главного тренера киевского Динамо Мирчу Луческу.

"Мой европейский путь — 100 матчей в еврокубках! 72 – в Лиге чемпионов, 28 – в Лиге Европы! А начиналось все с доверия Мистера Луческу! Мой самый главный наставник! Тренер, спасибо" — написал Ракицкий на своей странице в Instagram.

Напомним, Ракицкий хорошо знаком с Луческу по временам совместной работы в донецком Шахтере.

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