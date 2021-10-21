Ювентус в гостях вырвал победу над Зенитом

Команда Массимилиано Аллегри забила победный мяч за четыре минуты до конца основного времени матча.

В поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов туринский Ювентус в гостях на последних минутах вырвал победу над Зенитом со счетом 1:0.

Подопечные Массимилиано Аллегри забили победный мяч за четыре минуты до конца основного времени матча, а автором гола стал Деян Кулусевски.

Таким образом, "старая синьора" набрала девять очков после трех матчей и уверенно лидирует в группе H, опережая Челси на три очка. У Зенита три балла и третья строчка.

Зенит — Ювентус 0:1

Гол: Кулусевски, 86.

Зенит: Крицюк — Караваев (Сутормин, 61), Чистяков (Круговой, 88), Ловрен, Ракицкий — Вендел, Барриос, Дуглас Сантос — Малком (Кузяев, 69), Клаудиньо (Ерохин, 88), Дзюба (Азмун, 61).

Ювентус: Щесны — Де Шильо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро (Куадрадо, 58) — Локателли (Артур, 58), Бентанкур (Рэмси, 84), Маккени — Кьеза, Бернардески (Кулусевски, 58), Мората (Кин, 76).

Предупреждения: Барриос, Караваев — Артур, Рэмси.