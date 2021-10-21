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Нагельсманн сдал положительный тест на COVID-19 — ранее он был вакцинирован

21 октября 2021

Юлиан Нагельсманн, Getty Images

Стала известна причина отсутствия наставника на тренерской скамье в матче против Бенфики.

Мюнхенская Бавария накануне сумела крупно обыграть лиссабонскую Бенфику на ее поле в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА (4:0).

Бенфика — Бавария 0:4 Видео голов и обзор матча

Однако, в данном поединке действующие чемпионы Германии были вынуждены обходиться без своего главного тренера Юлиана Нагельсманна в технической зоне, который почувствовал признаки простуды в день игры, и спешно ушел на самоизоляцию.

Как показал дальнейший ход событий, 34-летний немецкий специалист поступил абсолютно правильно.

Уже на следующий день после поединка, медперсонал Баварии получил результаты тестирования своего главного тренера на COVID-19, которые оказались положительными.

Нагельсманн таким образом был вынужден продолжить нахождение на самоизоляции, а в Мюнхен он будет возвращаться отдельно от команды, после чего также будет размещен в карантине.

Как отмечает медицинская служба Баварии, ранее Юлиан был вакцинирован от COVID-19, однако это не уберегло его заражения.

Отметим, что уже в ближайшие выходные Баварию ожидает домашняя игра в рамках девятого тура немецкой Бундеслиги против Хоффенхайма, на которую она также будет вынужден выходить без своего наставника.

Источник: ФК Бавария

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