Бенфика — Бавария 0:4 Видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи Лиги чемпионов.

Мюнхенская Бавария в гостевом поединке третьего тура Лиги чемпионов УЕФА против лиссабонской Бенфики в очередной раз подтвердила свой статус сильнейшей в группе, где также числится киевское Динамо, сумев менее чем за четверть часа оформить сразу четыре результативных удара по воротам соперников.

Обзор матча:

Бенфика — Бавария 0:4

Голы: Сане, 70, 85, Эвертон (АГ), 80, Левандовски, 82.

Бенфика: Влаходимос — Вериссимо, Отаменди, Вертонген — Алмейда (Диогу Гонсалвеш, 40), Жоау Мариу (Таарабт, 81), Вайгль, Гримальдо — Рафа Силва (Пицци, 80), Яремчук (Эвертон, 76), Нуньес (Гонсалу Рамуш, 81).

Бавария: Нойер — Павар (Гнабри, 66), Зюле, Упамекано, Эрнандес (Ричардс, 85) — Киммих, Забитцер (Толиссо, 86) — Коман (Мусиала, 86), Мюллер (Станишич, 77), Левандовски, Сане.

Предупреждения: Отаменди, Жоау Мариу — Упамекано, Эрнандес.