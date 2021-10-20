Бавария за пятнадцать минут разгромила Бенфику

Завершился матч Лиги чемпионов.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов португальская Бенфика дома с разгромным счетом уступила Баварии 0:4.

Первый тайм был полностью за гостями. Бавария создала около четырех хороших моментов у ворот Влаходимоса, но не реализовала ни один из них.

Во втором тайме фортуна все же улыбнулась мюнхенцам. Счет открыл на 70 минуте Лерой Сане. Он четко пробил со штрафного, поразив правую девятку ворот хозяев поля.

Спустя еще 10 минут Бавария забила снова. После прострельной передачи Эвертон пытался мяч выбить подальше со штрафной, но головой срезал того прямо в сетку.

Следующие два гола пришли на 82 и 85 минутах. Сначала свой очередной гол в Лиге чемпионов забил Роберт Левандовски. Поляк после паса от Сане поразил пустые ворота. А затем Сане оформил дубль. Станишич прострелил, а Лерой послал мяч в левый угол ворот.

Бенфика — Бавария 0:4

Голы: Сане, 70, 85, Эвертон (АГ), 80, Левандовски, 82

Бенфика: Влаходимос, Алмейда (Диогу Гонсалвеш, 40), Вертонген, Отаменди, Вериссимо, Гримальдо, Жоау Мариу (Таарабт, 81), Вайгль, Рафа Силва (Пицци, 80), Яремчук (Эвертон, 76), Нуньес (Гонсалу Рамуш, 81).

Бавария: Нойер, Павар (Гнабри, 66), Зюле, Упамекано, Эрнандес (Ричардс, 85), Забитцер (Толиссо, 86), Киммих, Мюллер (Станишич, 77), Левандовски, Коман (Мусиала, 86), Сане.

Предупреждения: Отаменди, Жоау Мариу, Упамекано, Эрнандес.