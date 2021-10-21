Дзаппакоста: С Кавани, Погба, Гринвудом и Роналду на скамейке можно подумать и о камбэке

Защитник Аталанты прокомментировал исход поединка против Манчестер Юнайтед.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА бергамаская Аталанта в первом тайме гостевого поединка против английского Манчестер Юнайтед сумела добиться преимущества в два мяча, однако после перерыва не только упустила победу, но и лишилась любой возможности набрать очки (2:3).

Манчестер Юнайтед — Аталанта 3:2 Видео голов и обзор матча

Защитник "Богини" Давиде Дзаппакоста, на счету которого голевая передача при дебютном взятии ворот в этой встрече, по завершении поединка прокомментировал игру своей команды в отчетный вечер.

"В раздевалке были только сожаление и гнев от утраченной победы. Мы начали встречу наилучшим образом, но потом и сами почувствовали, что потеряли контроль над ситуацией.

Футболисты Аталанты сейчас очень разочарованы, ведь мы приехали на этот легендарный стадион с целью показать себя с лучшей стороны, и даже были близки к успеху.

Юнайтед просто вовремя повысили темп, когда мы решили его снизить. Своими заменами соперники поставили нас в затруднительное положение. Кавани, Погба, Гринвуд, Роналду — когда такие футболисты есть у тебя на скамейке, то можно подумать и о камбэке", — с сожалением заключил итальянец.

В следующем туре бергамаская Аталанта проведет ответный поединок против Манчестер Юнайтед у себя дома.