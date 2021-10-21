Аллегри: Уже в следующей игре можем обеспечить себе выход в плей-офф Лиги чемпионов

Наставник Ювентуса прокомментировал гостевой успех в игре против Зенита.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА туринский Ювентус проводил гостевой поединок против санкт-петербургского Зенита и лишь в под занавес встречи сумел распечатать ворота соперников в предельно равной игре (1:0).

Зенит — Ювентус 0:1 Видео гола и обзор матча

"Итоговый счет 0:1 на табло говорит нам о главном — мы добились успеха на поле соперника. Кроме того, мы вновь не пропустили гол в Лиге чемпионов и это достаточно большое достижение, как мне кажется.

Игра получилась достаточно сложной, так как Зенит сильно вязал нашу игру, да и в техническом исполнении мы были далеки от идеала. В целом, команда сыграла неплохо, а результат повысит наше моральное состояние перед важной игрой против Интера на выходных.

Очевидно, что есть моменты, в которых нам еще предстоит прибавлять: научиться лучше контролировать мяч, делать правильный выбор в отдельных ситуация, грамотно занимать все зоны на поле. Однако, главный вывод сегодняшнего вечера — мы забираем домой три очка, а уже в следующей игре можем обеспечить себе выход в плей-офф", — подытожил итальянский наставник.

В следующем туре туринский Ювентус будет принимать на своем поле санкт-петербургский Зенит в рамках ответного поединка.