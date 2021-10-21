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-
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-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
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-
03 ноября
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Кулусевски — о дебютном голе в Лиге чемпионов: Пока живу, никогда не забуду о нем

21 октября 2021

Деян Кулусевски, Getty Images

Форвард Ювентуса прокомментировал свой победный удар в матче против Зенита.

Туринский Ювентус в рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА одержал тяжелую победу на выезде над санкт-петербургским Зенитом (1:0), благодаря чему укрепил свои лидерские позиции в квартете.

Зенит — Ювентус 0:1 Видео гола и обзор матча

Единственный результативный удар этого матча оказался на счету нападающего "зебр" Деяна Кулусевски, который к тому же забил свой первый гол в еврокубковых состязаниях за туринский клуб.

По завершении поединка футболист прокомментировал важность этого достижения для своей профессиональной карьеры.

"Пока живу, никогда не забуду этот гол. Я видел, как мяч полетел в сторону штанги, после моего удара головой, и поэтому очень боялся, что он пройдет мимо цели.

Этот удар принес очень важную победу моей команде, а его значение для моей дальнейшей карьеры будет сложно переоценить.

Достаточно сложно было выходить на замену в такой равной игре, но я сразу попытался привнести остроту в действия совей команды. К счастью, удалось найти пространство в чужой штрафной, и нанести результативный удар.

Считаю, что мы играли в плохой футбол по ходу обоих таймов, но сила команды в том и проявляется, чтобы побеждать, несмотря на плохую игру", — подытожил футболист.

Ответная игра между туринским Ювентусом и санкт-петербургским Зенитом пройдет уже 2 ноября.

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