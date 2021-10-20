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-
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22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
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03 ноября
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Месси повторил достижение Роналду, забив в ворота РБ Лейпциг

20 октября 2021

Лионель Месси, Getty Images

Борьба между двумя суперзвездами продолжается на всех фронтах.

Поединок в рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА между французским Пари Сен-Жермен и немецким РБ Лейпциг ознаменовался высоким уровнем результативности, при котором хозяева Парк-де-Пренс были чуть более успешными (3:2).

Одним из ключевых исполнителей на футбольном поле в коллективе Маурисио Почеттино был нападающий Лионель Месси, который с помощью результативных ударов на 67 и 74 минутах соответственно сумел не только принести волевую победу своей команде, но и стал ближе к оформлению очередного персонального достижения.

У аргентинского исполнителя теперь есть успешный опыт авторства забитых мячей в ворота 37 команд-участниц Лиги чемпионов УЕФА, о чем сообщает статистический портал Gracenote.

Ровно столько же, сколько и у его извечного конкурента — нападающего английского Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.

Примечательно, португалец может вновь оторваться от аргентинца, если оформит забитый мяч в ворота Аталанты хотя бы в одном из двух спаренных поединков в ближайшее время, однако Месси, в случае чего, получит шанс вновь догнать Роналду в игре против бельгийского Брюгге.

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