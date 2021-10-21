Роналду побил рекорд Касильяса по числу матчей в еврокубках

Помимо рекорда португалец провел свой 300 матч в футболке "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле совершил невероятный камбэк, обыграв Аталанту со счетом 3:2.

В этом поединке принял участие форвард "красных дьяволов" Криштиану Роналду, который вышел в стартовом составе. Для него этот матч стал 300 в футболке клуба из Манчестера. За 300 игр португалец забил 124 гола.

Также по информации MisterChip, этот матч стал для Роналду 187 в еврокубках. По этому показателю он обошел бывшего вратаря мадридского Реала Икера Касильяса, на счету которого было 186 игр. Это новый рекорд в список достижений 36-летнего португальца.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча МЮ — Аталанта.