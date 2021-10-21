Вильярреал в гостях разгромил Янг Бойз

Состоялся очередной поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Завершился поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором испанский Вильярреал в гостях разгромил швейцарский Янг Бойз со счетом 4:1.

Победу "желтой субмарине" принесли забитые мячи в исполнении Пино, Жерара Морено, Чуквезе и Альберто Морено. У хозяев единственный результативный удар записан в актив Мешака.

После трех туров у Вильярреала четыре очка и второе место в группе F перед Аталантой, у которой столько же баллов. У Янг Бойз три очка и последнее место. В квартете лидирует Манчестер Юнайтед, у которого шесть очков.

Янг Бойз — Вильярреал 1:4

Голы: Мешак, 77 — Пино, 6, Жерар Морено, 16, Альберто Морено, 88, Чуквезе, 90+2.

Янг Бойз: Фон Балльмоос — Лефор (Хефти, 62), Камара, Лаупер — Фасснахт (Мамбимби, 90), Эбишер, Перейра (Ридер, 70), Гарсия — Нгамале, Мешак — Сибачо (Канга, 70).

Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль (Манди, 83), Пау Торрес, Педраса — Коклен (Альберто Морено, 69), Капу, Парехо — Пино (Гомес, 89), Данджума (Чуквезе, 89), Жерар Морено.

Предупреждения: Эбишер — Рульи.