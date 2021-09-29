Аталанта — Янг Бойз 1:0 Видео гола и обзор матча

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Аталанта в домашних стенах переиграла Янг Бойз со счетом 1:0.
Главным героем встречи стал полузащитник бергамасков Маттео Пессина, который на 68-й минуте забил единственный гол в данном противостоянии.
Обзор матча:
Аталанта — Янг Бойз 1:0
Гол: Пессина, 68
Аталанта: Муссо, Дзаппакоста, Толои, Гимшити, Демирал, Гозенс (Мэле, 11), де Рон, Фройлер, Малиновский (Муриэль, 75), Пессина (Пашалич, 75), Сапата.
Янг Бойз: Фон Балльмос, Хефти (Масерас, 83), Лаупер, Камара, Гарсия, Масерас, Шпильманн, Мартинс Перейра, Сьерро (Мамбимби, 69), Эбишер (Шпильманн, 83), Нгамале, Сьебатшо (Канга, 66), Элиа (Ридер, 66).
Предупреждение: Сьерро.