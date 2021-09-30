Манчестер Юнайтед — Вильярреал 2:1 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед одержал волевую победу над Вильярреалом.

"Красным дьяволам" удалось набрать три очка только благодаря голу Криштиану Роналду в компенсированное ко второму тайму время — пятому для португальца в пяти матчах после возвращения на Олд Траффорд.

Обзор матча:



Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1

Голы: Теллес, 60, Роналду, 90+5 — Пако, 53

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Линделеф, Теллес, Погба (Кавани, 75), Бруну Фернандеш, Мактомини, Санчо (Матич, 75), Роналду, Гринвуд.

Вильярреал: Рульи, Фойт, Альбиоль (Манди, 73), Пау Торрес, Альберто Морено (Пенья, 73), Капу, Парехо, Тригерос (Эступиньян, 61), Пино (Мойсес Гомес, 73), Пако Алькасер (Диа, 58), Данджума.

Предупреждения: Морено, Пино, Гринвуд, Альбиоль, Теллес.