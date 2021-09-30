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-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
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20 октября
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РБ Зальцбург
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20 октября
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20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
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Манчестер Юнайтед — Вильярреал 2:1 Видео голов и обзор матча

30 сентября 2021

Манчестер Юнайтед — Вильярреал 2:1 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед одержал волевую победу над Вильярреалом.

"Красным дьяволам" удалось набрать три очка только благодаря голу Криштиану Роналду в компенсированное ко второму тайму время — пятому для португальца в пяти матчах после возвращения на Олд Траффорд.

Обзор матча:


Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1
Голы: Теллес, 60, Роналду, 90+5 — Пако, 53
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Линделеф, Теллес, Погба (Кавани, 75), Бруну Фернандеш, Мактомини, Санчо (Матич, 75), Роналду, Гринвуд.
Вильярреал: Рульи, Фойт, Альбиоль (Манди, 73), Пау Торрес, Альберто Морено (Пенья, 73), Капу, Парехо, Тригерос (Эступиньян, 61), Пино (Мойсес Гомес, 73), Пако Алькасер (Диа, 58), Данджума.
Предупреждения: Морено, Пино, Гринвуд, Альбиоль, Теллес.
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