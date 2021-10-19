Бонуччи: Мог перейти в Зенит десять лет назад, но прислушался к своей гордости

Итальянский защитник рассказал о несостоявшемся трансфере.

Защитник Ювентуса накануне матча Лиги чемпионов против Зенита рассказал о том, как мог перейти в российский клуб.

"Я мог перейти в Зенит 10 лет назад. [Бывший тренер Антонио] Конте сказал мне, что я последний в иерархии защитников и что я могу найти другое место.

Мы начали переговоры с Зенитом, но я прислушался к своей гордости и решил остаться", — приводит слова Бонуччи Football Italia.

Напомним, что матч между Ювентусом и Зенитом состоится завтра. 20 октября, в 22:00. Следите за событиями встречи на Football.ua.