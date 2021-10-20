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Бавария
-
Бенфика
-
02 ноября
22:00
Вильярреал
-
Янг Бойз
-
02 ноября
22:00
Аталанта
-
Манчестер Юнайтед
-
02 ноября
22:00
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-
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-
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-
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-
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-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
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-
03 ноября
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Мбаппе: Уступил пенальти Месси, потому что играть с ним — большая честь

20 октября 2021

Килиан Мбаппе и Лионель Месси, Getty Images

Форвард рассказал о своем отношении к аргентинцу.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал эпизод в матче с Лейпцигом (3:2), когда он уступил Лионелю Месси право пробить пенальти.

"Почему я дал пробить пенальти Месси. Это нормально, это уважение. Он – лучший игрок в мире. Он пришел в нашу команду, для нас – большая честь играть вместе с ним. Мы заработали пенальти, он пробил и поблагодарил меня. Со вторым пенальти он дал пробить мне, и я не забил", – приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Месси повторил достижение Криштиану Роналду, забив в матче с Лейпцигом.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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